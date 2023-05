Folgorata nella vasca da bagno: fiori bianchi sul banco della 15enne. A Montefalcione sarà lutto cittadino

Fiori bianchi sul banco della 15enne di Montefalcione stroncata da una scarica elettrica sprigionata dal cellulare mentre era in videochiamata nella vasca da bagno con una sua amica. Le ustioni rinvenute sulla mano della giovanissima non lascerebbero spazio a ulteriori interpretazioni. Forse il cellulare le è scivolato dalle mani mentre era in videochiamata con l’amica. Nel recuperarlo sul fondo della vasca si sarebbe scatenata la tragedia. Lo smartphone era in carica, collegato alla presa della corrente. Indagano gli inquirenti, mentre si attende l’esito dell’autopsia.

La notizia della morte della giovane ha sconvolto tutta l’Irpinia. La 15enne frequentava l’istituto alberghiero “Manlio Rossi Doria” ad Avellino. Era al secondo anno e sognava di diventare chef stellata. Il sindaco di Montefalcione Angelo Antonio D’Agostino ha dichiarato che nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.