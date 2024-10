Foggiani bloccati dopo un inseguimento: convalidati i fermi, tutti ai domiciliari

AVELLINO- I magistrati dei Tribunali di Benevento e di Foggia hanno convalidato il fermo di polizia giudiziaria emesso dalle due Procure interessate nei confronti di tre soggetti del foggiano bloccati nella notte tra mercoledì e giovedì dopo un lungo inseguimento da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. Nei loro confronti e’ stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per ricettazione (legata alla provenienza illecita della vettura utilizzata per raggiungere l’Irpinia). La vicenda è oggetto di approfondimento investigativo per altri profili legati ai recenti atti predatori consumati nell’area a cavallo tra arianese e alta Irpinia. L’Alfa Romeo Stelvio sulla quale i tre viaggiavano era stata intercettata dai Carabinieri della stazione di Greci mentre viaggiava sulla SS 90 delle Puglie.Il veicolo aveva immediatamente insospettito i gli operanti. Alla vista dei Carabinieri, i tre uomini avevano abbandonato l’auto (risultata avere targa e telaio contraffatti) e si sono dati alla fuga a piedi attraverso le campagne circostanti. Era subito scattato un inseguimento che ha coinvolto altre pattuglie provenienti dalle Compagnie Carabinieri di Ariano Irpino, Mirabella Eclano e Sant’Angelo dei Lombardi. Dopo una caccia all’uomo serrata, i fuggitivi sono stati rintracciati e fermati.Durante la perquisizione dell’auto, i militari dell’Arma avevano trovato e sequestrato vari attrezzi da scasso, guanti e passamontagna, segni evidenti di un probabile intento a commettere reati. Sulla base degli elementi raccolti dai Carabinieri della Stazione di Greci e del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Avellino, i tre soggetti erano stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria. Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori responsabilità o possibili collegamenti con i recenti assalti a sportelli bancomat avvenuti in Irpinia.