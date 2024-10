Controllo del territorio, il sindaco Zecchino plaude all’operazione dei Carabinieri

MONTAGUTO- “Voglio esprimere il mio apprezzamento per il lavoro svolto dai Carabinieri ed in particolare dai militari della Stazione di Greci – Brigadiere Capo Rosato Rocco e carabiniere Distaso Giacomo – che in servizio notturno di pattugliamento del territorio, sono riusciti a compiere una importantissima operazione che ha portato all’ individuazione e al successivo fermo di tre persone”. Così in una nota il sindaco di Montaguto Marcello Zecchino ha voluto paludire all’attività che proprio i Carabinieri di Greci hanno condotto dopo aver intercettato sulla Ss90 una vettura sospetta, conclusa con il fermo di tre soggetti del foggiano. “I Carabinieri hanno reso ancora una volta un prezioso servizio a tutta la comunità. Notizie di questo genere rafforzano la percezione di sicurezza dei cittadini, assicurando alla giustizia chi si macchia di crimini odiosi e troppo diffusi come quale quelli dei furti. La sicurezza è il primo diritto delle persone: è preciso interesse dell’Amministrazione comunale essere sempre al fianco delle Forze dell’Ordine e sostenere ogni azione utile per contrastare la microcriminalità e garantire sicurezza a tutta la comunità”