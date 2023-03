Flumeri, protocollo d’intesa tra Industria Italiana Autobus e Università del Sannio

Mercoledì 22 marzo, presso lo stabilimento di Flumeri si è svolta la visita accademica dei vertici dell’Università del Sannio. La delegazione guidata dal rettore Gerardo Canfora, accompagnato dal direttore del Dipartimento Ingegneria Nicola Fontana, dal direttore generale dell’Ateneo Gianluca Basile e dal delegato al Trasferimento tecnologico Marco Consales, è stata accolta dal presidente e amministratore delegato di Industria Italiana Autobus Spa Antonio Liguori e dal suo staff.

Dopo una vista al sito produttivo è stato siglato un protocollo d’intesa tra IIA e l’Università del Sannio, volto a sviluppare percorsi formativi e di ricerca che accompagneranno lo sviluppo del sito produttivo nel futuro e nella transizione ecologica. Il protocollo siglato completa il percorso iniziato due anni fa da IIA per fondare la propria Academy che a oggi vanta collaborazioni con le principali università campane e che ha lo scopo di promuovere e sviluppare le competenze necessarie alla transizione ecologica in atto nel settore Automotive, radicando così nel territorio il know how necessario allo sviluppo del comparto campano.