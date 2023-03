Certificazioni anagrafiche, il Comune attiva l’accesso all’Anpr dalla sua pagina istituzionale

Il Comune di Avellino va avanti con convinzione sul solco della digitalizzazione dei servizi e della sburocratizzazione delle certificazioni anagrafiche. Da oggi, infatti, è possibile accedere all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) anche dal sito istituzionale dell’ente. All’interno della sezione “Servizi al cittadino”, cliccando sulla sottosezione “Servizi anagrafici Anpr”, sarà possibile scaricare, direttamente dal proprio dispositivo tramite “Spid”, Carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, la vasta gamma di certificazioni anagrafiche già presenti sul portale ministeriale.

Certificato di nascita, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di stato civile, di stato di famiglia – anche con rapporti di parentela -, di stato libero: tutti atti che restano in esenzione da imposta di bollo. In questo caso, basterà selezionare il menu a tendina per cui è prevista l’esenzione “Uso del certificato”. Il certificato potrà essere inoltre ricevuto direttamente sull’indirizzo e mail indicato dall’utente, o scaricato sul proprio device.

Cliccando su “Residenza”, sarà possibile dichiarare una nuova residenza o completare una dichiarazione precedentemente salvata in bozza. Attraverso l’apposita sezione “Rettifica dati”, infine, sarà possibile richiedere la modifica dei propri dati anagrafici, in presenza di un eventuale errore, o consultare le richieste precedentemente inserite.