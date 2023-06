Flumeri, incidente tra auto: due feriti. E’ successo in contrada Tre Torri. Nello scontro i due rispettivi conducenti, un uomo di 63 anni ed una ragazza di 24 anni, hanno riportato, come detto, delle ferite. Per questo morivo, i sanitari del 118 li hanno trasportati presso l’ospedale Frangipane di Ariano Irpino per essere sottoposti a cure mediche.

Sul posto i vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda ed i carabinieri della città del Tricolle.