Flumeri, 50enne napoletano denunciato per “Usurpazione di titoli ed onori”: si era finto poliziotto

I Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino nell’ultimo periodo hanno intensificato i servizi finalizzati a contrastare i reati in genere, in particolare a fronteggiare il fenomeno dei delitti contro il patrimonio.

A seguito di segnalazione al 112, la pattuglia della Stazione di Castel Baronia è intervenuta in tarda serata presso un locale pubblico di Flumeri per la presenza di due persone sospette. Sul posto i Carabinieri hanno individuato i due uomini, entrambi di Napoli e con a carico precedenti di polizia.

Nel corso dell’identificazione, uno di loro, dopo essersi subito presentato come appartenente alle Forze dell’Ordine, alla specifica richiesta di esibire il tesserino, ha mostrato ai militari operanti una tessera di “socio simpatizzante” di un Corpo di Polizia.

Alla luce degli ulteriori accertamenti che hanno confermato la falsità di quanto verbalmente dichiarato ai Carabinieri, il 50enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per il reato di “Usurpazione di titoli ed onori”.

Sottoposto a sequestro per la successiva confisca, il furgone utilizzato dai predetti, già gravato da fermo amministrativo. Inoltre, attesa l’ingiustificata presenza in quel Comune, è stata avanzata proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.