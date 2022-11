Cgil Avellino: sit-in contro la violenza sulle donne, appuntamento domani alla Camera del lavoro

AVELLINO – La Cgil Avellino con il Coordinamento di genere ha previsto un Sit-in per domani pomeriggio, ore 15:45, davanti alla Camera del lavoro territoriale di Avellino (via Padre Paolo Manna 11/31) per il ripristino dello striscione contro la violenza sulle donne che è stato strappato mesi fa.

«É stata un sconfitta per tutti: adesso ripristiniamo quanto ci hanno tolto», dice Franco Fiordellisi, segretario generale della Cgil di Avellino.

«L’occasione del Sit-in è utile per manifestare e gridare il nostro stop alla violenza sulle donne, alle violenze di tutte le guerre , delle dittature che non dando spazio alle libertà e diritti delle do vece di genere come in Iran, Turchia, Qatar».