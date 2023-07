Fiorella Pagliuca nuova Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Avellino

“Con enorme piacere rivolgo le mie congratulazioni alla dottoressa Fiorella Pagliuca, designata come nuova Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Avellino (Provveditore)”. Lo fa sapere Livio Petitto, capogruppo di Moderati e Riformisti a Palazzo Santa Lucia.

“Ho avuto modo di apprezzare le competenze e le capacità della dottoressa Pagliuca nel suo ruolo di Preside dell’Istituto Comprensivo ‘Regina Margherita-Leonardo Da Vinci’, frequentato anche da mia figlia, così come in varie iniziative politiche e sociali volte al variegato panorama scolastico. Un lavoro che ora sarà allargato a tutti i livelli provinciali di istruzione, e che certamente contribuirà alla crescita della struttura scolastica per formare i nostri ragazzi che rappresenteranno la futura classe dirigente” conclude il consigliere regionale.