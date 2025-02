Finta rapina al centro scommesse, il sindaco Spagnuolo plaude ai Carabinieri

ATRIPALDA- Un ringraziamento pubblico all’ Arma dei Carabinieri, la stazione di Atripalda e il Comando Provinciale di Avellino, per la rapida soluzione dell’evento criminoso avvenuto lo scorso sei gennaio nella città del Sabato, che ha portato ieri alla notifica di tre misure cautelari per furto aggravato disposte dal Gip del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica. Un’operazione arrivata in tempi brevi, che come ha sottolineato il sindaco Spagnuolo “restituisce serenita’ e sicurezza alla popolazione atripaldese e dimostra come la collaborazione tra forze dell’Ordine, Polizia Municipale e comunità tutta, il tessuto socio economico sano, saranno sempre in grado di prevalere sulla delinquenza”.