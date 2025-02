Anziano scomparso e ritrovato senza vita: nuovi accertamenti della Procura

Ci saranno ulteriori accertamenti da parte della Procura di Avellino sulle cause che hanno portato al decesso dell’ottantunenne Raffaele Petroccione, l’anziano che a pochi giorni dal suo ricovero in una Rsa di Parolise si era allontanato ed è stato rinvenuto dopo alcuni giorni di ininterrotte ricerche privo di vita nelle campagne di Salza Irpina. La conferma arriva dal fatto che non e’ arrivato, a seguito dell’esame esterno eseguito dal medico legale Giovanni Zotti, il via libera alla messa a disposizione della salma dell’ottantunenne ai suoi familiari per consentire i funerali a Fontanarosa. Molto probabile che alla luce della denuncia sporta dalla famiglia attraverso l’avvocato Armando Cogliano, il fascicolo aperto per la scomparsa dell’anziano sia passato ad altra ipotesi di reato. Almeno dalle indiscrezioni la denuncia presentata in Procura riguarderebbe l’ipotesi di abbandono di persona incapace. Oltre al fatto che anche gli esiti dell’esame esterno avrebbero potuto determinare una necessità di approfondimenti. E’ molto probabile che il nuovo accertamento riguardera’ l’esame medico legale sulla salma dell’anziano (autopsia) e che quindi nelle prossime ore, ma questa resta allo stato solo un’ipotesi, la Procura (le indagini sono coordinate dal pm Luigi Iglio) potrebbe già procedere con le iscrizioni nel registro degli indagati. Al momento non sono ancora noti i nuovi accertamenti e non sarebbero state eseguite da parte della pg che procede delle notifiche.