Durante il week-end appena trascorso, i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno condotto un’operazione di controllo del territorio in tutti i comuni della Val Fortore. L’iniziativa aveva l’obiettivo di prevenire i reati predatori e garantire la sicurezza stradale, impiegando 23 pattuglie sul campo. Durante l’operazione, sono state identificate 206 persone, controllati 152 veicoli e ispezionati 9 esercizi pubblici.

Nel corso dei controlli stradali, i militari del nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni dipendenti dalla compagnia hanno elevato 16 sanzioni amministrative, relative ad infrazioni del Codice della Strada, per 13.252 euro totali, sequestrando 5 veicoli per circolazione senza la copertura assicurativa rca obbligatoria, sottoponendo a fermo amministrativo 1 ciclomotore per circolazione senza targa, rilevando infrazioni per circolazione con veicoli non sottoposti a revisione periodica, con veicoli sottoposti a fermo amministrativo fiscale e senza avere al seguito le previste documentazioni e decurtando 25 punti da patenti di guida. Il controllo e la vigilanza del territorio vengono particolarmente intensificati nel fine settimana dai carabinieri del comando provinciale di Benevento al fine di garantire maggiore sicurezza a tutti i cittadini e lungo le strade.