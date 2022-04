Fine emergenza, il bilancio di De Luca: “Campania regione con numero più basso di decessi Covid”

“Oggi si chiude la fase di emergenza sanitarie e la Campania è la regione con il numero più basso di decessi Covid”. Per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, è l’occasione per ringraziare il personale medico e sanitario che ha lavorato in questi due anni, “avendo 10 – 15mila dipendenti in meno, nell’area metropolitana più congestionata d’Europa”.

Ma la fine dello stato di emergenza pone per De Luca un’altra questione. “Non è chiaro chi paga da oggi in poi – dice – Finita l’emergenza, credo siano finite anche le risorse nazionali. La Campania ha certificato 500 milioni di spesa, altre regioni un miliardo e 800 milioni, anche con un milione di abitanti in meno. Credo sia tempo di fare un’operazione di verità. Decidiamo i criteri: se vogliamo fare l’assalto alla diligenza, facciamo anche questo. Se invece vogliamo avere criteri rigorosi…”.

“Non vorrei trovarmi domani mattina – conclude – a non avere più un euro per le spese sanitarie e caricare tamponi e altro”.