Fiera di Venticano, Martusciello: “Una delle più belle vetrine delle aree interne del Mezzogiorno”

Accompagnata da un sole cocente, si avvia a conclusione la 47ma edizione della Fiera Campionaria di Venticano.

“Non ho ancora i dati ufficiali – dichiara un soddisfatto Daniel Panella, presidente della Pro Loco Venticanese – ma posso già dire, senza paura di essere smentito, che questa edizione è andata ben oltre le più rosee aspettative”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Sindaco di Venticano Arturo Caprio: “Dopo una inaugurazione altisonante – ha dichiarato il primo cittadino di Venticano – il dato più significativo è stata l’attenzione riservata a questo evento dalla Regione Campania. La presenza prima dell’Assessora alla Formazione, Angelica Saggese accompagnata nell’occasione dell’On.le Alaia – ha aggiunto Caprio – e poi dell’Assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca, confermano tutta l’attenzione della Regione Campania verso questa struttura e, soprattutto, verso la nostra proposta di fare rete per realizzare, attorno al Quartiere Fieristico, qualcosa di veramente importante per le aree interne della Campania. Come già accaduto ieri, intanto, un vero e proprio fiume di persone hanno invaso, sin dalle prime ore della mattina, gli stand di un Quartiere fieristico sempre più in “difficoltà” ad ospitare le decine e decine di migliaia di visitatori che ogni anno arricchiscono la kermesse venticanese”.

Dopo la nutrita rappresentanza di assessori e consiglieri regionali, oggi pomeriggio a fare visita alla Fiera, l’europarlamentare Fulvio Martusciello che, accompagnato dal Presidente della Pro Loco Daniel Panell, ha fatto i complimenti agli organizzatori prima di visitare tutti gli stand.