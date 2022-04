Fiamme in un’abitazione a Castelnuovo di Conza: 47enne si salva appena in tempo

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, subito dopo le ore 04:00 della notte appena trascorsa, è intervenuta nel comune di Castelnuovo Di Conza, in via Sandro Pertini, per un incendio che si è sviluppato in un garage e poi propagatosi ad un locale attiguo e all’abitazione sovrastante.

Le fiamme che hanno avvolto la struttura sono state spente con non poca difficoltà, vista anche la presenza di una bombola di GPL all’interno del box, e si è reso necessario l’intervento di un’autobotte in supporto dal Comando di Salerno. Al momento dell’accaduto, all’interno dell’abitazione vi era un uomo di 47 anni, il quale ha fatto appena in tempo a mettersi in salvo. Visti i danni riportati, l’edificio è stato dichiarato inagibile.