Fiamme in una macelleria di Via Morelli e Silvati: sul posto Vigili del Fuoco e Polizia

AVELLINO- Saranno gli accertamenti dei caschi rossi a stabilire le cause dell’incendio che ha interessato nella tarda serata di sabato la Macelleria De Leo di Via Morelli e Silvati. Sul posto sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area i caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino e gli agenti della Volanti di Via Palatucci, che si sono occupati di bloccare la strada per consentire le operazioni di spegnimento del rogo. Gli agenti hanno assistito i residenti dello stabile ai piani superiori della macelleria e hanno soccorso una persona disabile al secondo piano dell’edificio.