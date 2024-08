Fiamme sulla collina del Castello, Ad Avella caschi rossi in azione

AVELLA- I Vigili del Fuoco avrebbero gia ‘ domato le fiamme che nel tardo pomeriggio di oggi hanno interessato la Collina del Castello di Avella. A fuoco la macchia di sterpaglie che costeggia la strada verso i resti del Castello, una lingua di fuoco generata sicuramente in modo doloso. L’ennesimo incendio della giornata che ha visto impegnato il personale dei caschi rossi. Per fortuna nessun danno alle cose. Nelle ore precedenti sempre nel Baianese era stato preso di mira il versante mugnanese del Parco del Partenio. Dopo l’intervento di prima emergenza e la bonifica saranno i Carabinieri della locale stazione e i militari della stazione dei Carabinieri Forestali di Monteforte Irpino ad occuparsi degli accertamenti per identificare gli autori del rogo.