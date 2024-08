Bimbi in bici per la Pace, Taurano protagonista della marcia dei baby bikers

TAURANO- Trenta bikers tra i cinque e i quindici anni impegnati in un percorso realizzato sui temi della Pace, con ogni tappa che simboleggiava un momento di riflessione. A partire dalla prima tappa, quella da Via Cluenzio a Piazza San Giovanni, che ha simboleggiano la Pace con il creato, alla seconda tappa in Piazza Freconia, la pace con il prossimo, fino all’arrivo nella Villa Giovanni Falcone, simboleggiante la pace con sé stessi. All’iniziativa organizzata dalla Federal Team Bike, molto attiva con la sua scuola di ciclismo e patrocinata dal Comune di Taurano, non poteva mancare Padre Michele, sacerdote del paese e frate del convento francescano di San Giovanni Del Palco. Nella villa di Taurano anche un percorso ad ostacoli dove i baby bikers si sono cimentati. Presenti gli organizzatori, Pietro Amelia, che è il riferimento sul territorio dell’associazione e Giovanni Santaniello, uno dei più attivi sostenitori del Team a Taurano. Il primo cittadino Michele Buonfiglio ha voluto salutare tutti i piccoli appassionati di due ruote, dandogli appuntamento già per la seconda edizione.