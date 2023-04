Fiamme nella notte, paura a rione Ferrovia. Un’autovettura che era in sosta, verso le 3.30, ha preso all’improvviso fuoco per cause che sono ancora in corso di accertamento: un episodio al vaglio delle forze dell’ordine.

I fatti hanno destato panico tra i residenti. Si sono verificati per l’esattezza in via Fontanatetetta. Molte le persone in strada per capire cosa stesse accadendo.

Sul posto si sono portati subito i vigili del Fuoco di Avellino i quali si sono messi al lavoro. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo anche in sicurezza l’area. Non si sono registrati ulteriori danni.