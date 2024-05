Fiamme all’escavatore, il sindaco D’Alessio: non cederemo a chi colpisce nel buio

MERCOGLIANO- “Non cediamo il passo a chi non ci mette la faccia come stiamo facendo noi, nei successi e negli errori, a chi agisce nel buio della notte contro la nostra comunità”. Il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio commenta così l’incendio di due mezzi impegnati nei lavori di demolizione della scuola avvenuti nella notte. “All’ alba i carabinieri mi hanno avvertito dell’incendio al cantiere della scuola di via Amatucci. Mi ha invaso un sussulto di disprezzo e contemporaneamente la preoccupazione, che ho subito manifestato al Comandante, che il blocco dei lavori rischi di non farci restare nei termini europei del finanziamento. Questa scuola è chiusa dal 2017, finalmente ne realizzeremo una nuova, non possiamo perdere questa opportunità. Non possiamo fermarci e, quindi, ho chiesto di disporre quanto prima il dissequestro del cantiere per proseguire con i lavori e mi impegnerò in questa direzione”. E ha subito voluto rimarcare il disprezzo per un gesto che con il passare delle ore sembra sempre più un atto doloso: “Parlo un linguaggio diverso da quello violento e distruttivo. Ritengo che il disprezzo per questo gesto deve essere unanime. Chi vuole distruggere il cantiere di una scuola, non vuole il bene di Mercogliano e dei Mercoglianesi. È evidente. La scuola è per i nostri figli, rappresenta il loro futuro e la crescita della nostra città. Sono convinto che Mercogliano non vuole tornare indietro, vuole guardare avanti. Restiamo uniti”.