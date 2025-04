Festa vuole il posto di vicesindaco e continua la “pesca” tra i nargiani

AVELLINO – Gianluca Festa non lo nasconde neppure più. Vuole tornare in giunta come vicesindaco di Laura Nargi e sul piatto di quella che per ora non si capisce se è una trattativa o un braccio di ferro fa pesare tutta la forza dei suoi numeri, compresi i neo acquisti, la pesca tra le fila dei consiglieri di SiAmo Avellino, che sulla carta dovrebbero essere fedeli alla sindaca Nargi. Un attivismo che arriva a pochi giorni da un appuntamento strategico per le sorti dell’amministrazione comunale, il voto sul bilancio. Anche la scelta della data non è piuttosto fausta. Giovedì 17 aprile. Che per la sindaca Laura Nargi potrebbe equivalere ad un venerdì 17. Che non siano più solo rumors, quelli del rientro di Festa in giunta, lo dimostra anche un altro dato. Da ore circola sui social un post di un altro Festa, Danilo, fratello dell’ex sindaco, che parla chiaramente della nomina di Gianluca Festa a vicesindaco e subordina questa sorta di aut aut al sindaco Nargi al voto sul bilancio. Festa ha 16 nomi, ne mancherebbe solo uno per avere la maggioranza qualificata per chiudere la parentesi amministrativa. L’ex sindaco, come a Natale, si è ritagliato dunque il ruolo di “GuastaFesta” e dalla sua parte però ha anche i numeri per rimettere all’angolo Laura Nargi. Come andrà a finire per molti è ormai un dato più che scontato. Del resto ad accrescere l’aspettativa c’è anche la voce che fino a giovedì altri due consiglieri dovrebbero scegliere il gruppo dell’ex sindaco. Ad immolarsi per fare posto a Festa dovrebbe essere l’assessore Scaletti, il classico agnello sacrificale di Pasqua. I colpi di scena o i “colpi di Festa” non sono ancora finiti dunque.