Festa della Mamma: le cartoline disponibili negli uffici postali irpini

Poste Italiane festeggia anche quest’anno in provincia di Avellino la Festa della Mamma con due colorate cartoline filateliche. Un’altra occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività. Le cartoline, in formato standard e puzzle dal titolo “Quando penso alla mamma il cuore mi batte più forte”, possono essere acquistate online sul sito poste.it, negli uffici postali con sportello filatelico e negli Spazio Filatelia dove, fino al 12 maggio sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale. Per qualsiasi curiosità sul mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.