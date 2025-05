Controlli serrati dei Carabinieri tra Benevento e Ponte

Proseguono a ritmo serrato i controlli dei Carabinieri nel territorio sannita per garantire maggiore sicurezza nelle zone interessate dalla movida e contrastare ogni forma di illegalità durante il fine settimana. I militari dell’Arma hanno operato su più fronti, sia nel capoluogo che nei centri limitrofi.

In particolare, a Ponte, i militari della locale stazione, al termine di una rapida attività info-

investigativa, hanno identificato e denunciato un minorenne residente in quel comune per furto aggravato. L’indagine era scattata a seguito di un furto avvenuto nella tarda serata dell’ultimo fine settimana, ai danni di un distributore automatico di bevande, situato all’interno del punto snack h24 di Ponte. L’analisi e la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza ha consentito ai militari di identificare immediatamente il minore, che dopo aver danneggiato il distributore aveva poi sottratto alcune bibite presenti all’interno. L’autorità giudiziaria per i minori è stata informata per le valutazioni di competenza.

Nel capoluogo sannita, invece, i controlli sono stati intensificati nel weekend lungo le principali vie del centro, in particolare nelle zone maggiormente interessate dalla movida, nell’ambito di un programmato servizio di controllo del territorio, effettuato dalla locale Stazione insieme con i militari della Squadra di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri Campania, volto a prevenire episodi di microcriminalità, un giovane di origini egiziane è stato denunciato per porto ingiustificato di arma bianca. Il giovane veniva, difatti, trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza totale di cm.23 (sottoposto a sequestro) mentre si trovava in una centralissima via della città, frequentata dalle famiglie e dai giovani. Di quanto accaduto è stata informata la Procura della Repubblica di Benevento.

I servizi di pattugliamento, anche grazie al supporto dei militari della squadra SIO del 10°

Reggimento Campania, nell’ultimo mese, hanno coinvolto non soltanto tutto il centro storico

beneventano, punto nevralgico della movida, ma anche i comuni di San Giorgio del Sannio e Pietrelcina, mirando a prevenire reati e comportamenti pericolosi, soprattutto nelle ore notturne.

Le attività di controllo serrato del territorio dell’Arma proseguiranno anche nelle prossime

settimane soprattutto nelle aree urbane più frequentate dai giovani. L’obiettivo resta chiaro: garantire la sicurezza pubblica e scoraggiare ogni forma di illegalità, anche nelle sue manifestazioni quali i reati predatori, il vandalismo, il possesso immotivato di armi improprie e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le persone deferite in stato di libertà sono allo stato indagati e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.