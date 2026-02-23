Festa: “Da quando non sono più sindaco c’è stata una caduta di Avellino”

«Da quando non ho rivestito più il ruolo di sindaco, c’è stata una caduta della città. È sotto gli occhi di tutti ed è un dato oggettivo. Lo dico senza analizzare le cause, ma c’è un fatto: fino ad aprile del 2024 questa città godeva di ottima salute. Oggi, oggettivamente, c’è un problema. Noi abbiamo la cura per rimetterla in salute, anzi, per rinvigorirla».

Così l’ex sindaco Gianluca Festa, ormai da tempo in campagna elettorale con i suoi 6×3 e la campagna comunicativa che sta portando avanti sui social. L’ex fascia tricolore ha parlato ai microfoni della stampa questa mattina, in occasione della presentazione delle liste per le Elezioni Provinciali in programma il prossimo 15 marzo. Tra le cinque compagini presentate, anche la lista “Davvero”, che fa riferimento proprio a Festa.

«Dal 2014 solo due liste sono state sempre presenti alle competizioni provinciali: Davvero e il PD – ci tiene a sottolineare Festa – un dato statistico curioso e anche interessante, motivo di orgoglio per noi. Lo riporto come elemento importante rispetto anche alla storicità del nostro gruppo. Anche questa volta siamo riusciti a comporre una lista, nonostante l’assenza di Avellino, che ovviamente ci ha penalizzato. Però siamo contenti e concorriamo con entusiasmo per rinnovare la presenza di un nostro esponente in Consiglio provinciale».

Si parte ovviamente dalla Provincia ma l’obiettivo è quello di tornare al Comune di Avellino: «Come ho già annunciato da diversi mesi, rinnovando poi con la comunicazione l’impegno che avevo assunto, saremo presenti anche durante le prossime amministrative – scandisce Festa –. Mi pare che la campagna di comunicazione stia dando anche i risultati sperati. Abbiamo voluto ricordare tutto quanto di buono fatto nella nostra esperienza amministrativa, perché comunque a maggio e giugno la gente doveva scegliere non il più simpatico o antipatico, il più bello o il più brutto, ma il sindaco da cui farsi governare. Colui il quale, o colei la quale, possono offrire maggiori garanzie di stabilità amministrativa e di governo della città. Colui il quale, o colei la quale, sarà in grado di portare a casa i risultati. E sotto gli occhi di tutti c’è il grande lavoro che abbiamo svolto. Da circa 20 giorni stiamo presentando tutti i successi che abbiamo ottenuto con la nostra amministrazione. Credo che sia il miglior biglietto da visita per potersi presentare nuovamente al corpo elettorale».

Presto ci sarà anche il comitato elettorale a Piazza Libertà: «Abbiamo anche sottoscritto il contratto di affitto per la sede elettorale, stavo attendendo di allestirla. Ripartiamo da dove abbiamo cominciato ormai sette anni fa. Aspettiamo che sia allestita la sede di Piazza Libertà per poi, in conferenza stampa, presentare anche la quarta lista che per la verità è pronta già da un paio di mesi. Ma, appunto, attendevo l’apertura del comitato elettorale».

A tre mesi dalle elezioni, Festa – al momento – è l’unico candidato certo in campo: «Guardiamo a noi stessi, guardiamo alla nostra proposta di città, guardiamo al grande lavoro svolto e ci presentiamo chiedendo per noi il consenso, non guardando agli altri, e lo dico con rispetto. Visto che io sono uno sportivo, nello sport ho imparato a misurare solo il risultato che noi riusciamo a conseguire, senza guardare gli altri. Non per immaginare di essere migliori, ma perché noi ci misuriamo su noi stessi e chiediamo il voto per noi stessi. Chiederemo, anche in questa campagna elettorale, un voto non contro gli altri, ma rispetto alla nostra proposta di governo, alla nostra credibilità e a tutti i grandi risultati conseguiti. Io presenterò, come ho sempre fatto, il nostro programma per riprendere da dove abbiamo lasciato il nostro lavoro e per completare l’enorme mole di interventi fatti per la città. E anche un po’ per risollevarla», conclude Festa.