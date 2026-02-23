Elezioni provinciali, ecco le liste e tutti i nomi in campo per Palazzo Caracciolo

Si è chiuso il termine ultimo per la presentazione delle liste che andranno a comporre il parlamentino di Palazzo Caracciolo. Sono cinque le compagini che si contenderanno i 12 scranni di Piazza Libertà in vista delle elezioni provinciali di Avellino, in programma il prossimo 15 marzo. A votare saranno sindaci e consiglieri comunali del territorio.

Ecco le liste e i candidati:

Proposta Civica per l’Irpinia: Giuseppe Albanese (consigliere comunale, Ariano Irpino); Carmela Balestrieri (consigliera comunale, San Mango sul Calore); Antonio Caputo (sindaco, Aquilonia); Matilde Chirichiello (consigliera comunale, Vallata); Daniele Cipriano (consigliere comunale, Rocca San Felice); Costantina Della Sala (consigliera comunale, Aiello del Sabato); Franco Di Cecilia (consigliere comunale, Sturno); Michele Di Giovanni (consigliere comunale, Chianche); Enrico Montanaro (sindaco, Baiano); Fausto Picone (sindaco, Candida); Katia Renzulli (consigliera comunale, Monteforte Irpino); Alessia Savelli (consigliera comunale, Summonte).

Hirpinia Libera: Andreottola Cynthya, detta Cinzia (consigliera comunale, Zungoli); Marisa Catino (consigliera comunale, San Mango sul Calore); Americo D’Onofrio (consigliere comunale, Gesualdo); Domenico Landi, detto Mimmo (consigliere comunale, Atripalda); Domenico Menna, detto Mimmo (consigliere comunale, Domicella); Gaetano Musto, detto Nino (sindaco, Pietradefusi); Pasquale Pasquariello (consigliere comunale, Fontanarosa); Antonietta Perrotti (consigliera comunale, Torella dei Lombardi); Mauro Piccolo (consigliere comunale, Grottaminarda); Marino Sarno (sindaco, Volturara Irpina); Mariangela Vietri (consigliera comunale, Solofra); Maria Vivolo (consigliera comunale, Bagnoli Irpino).

Avanti per l’Irpinia: Giuseppe Graziano, detto Pino (consigliere comunale, Lauro); Michele Boccia (sindaco, San Michele di Serino); Alessio Cione (consigliere comunale, Bagnoli Irpino); Luigi Del Regno (consigliere comunale, Montoro); Carmela Gonnella (consigliera comunale, Morra De Sanctis); Nicola Manzione (consigliere comunale, Contrada); Rossella Morsa (consigliera comunale, Paternopoli); Mary Musto (consigliera comunale, Montemiletto); Monia Nisco (consigliera comunale, Zungoli); Antonella Pontillo (consigliera comunale, Pietradefusi); Emilio Porfido (consigliere comunale, Castelvetere sul Calore); Raffaele Torino (consigliere comunale, Marzano di Nola).

Davvero: Walter Apuzza; Gabriele Buonanno (consigliere comunale, Solofra); Matilde Capriglione; Andrea Coscia; Rossella Favorito (consigliera comunale, Pratola Serra); Fatima Maietta; Antonio Spagnuolo.

Partito Democratico: Laura Cervinaro (consigliera comunale, Ariano Irpino); Luigi D’Angelis (consigliere comunale, Cairano); Marcantonio Spera (sindaco, Grottaminarda); Francesco Capuano (consigliere comunale, San Martino Valle Caudina); Rocco D’Andrea (consigliere comunale, Lioni); Barbara Evangelista (consigliera comunale, Mercogliano); Umberto Iovino (consigliere comunale, Lauro); Maria Magistro (consigliera comunale, Pago Vallo Lauro); Francesco Pepe (sindaco, Montecalvo Irpino); Gabriele Santoro (consigliere comunale, Sant’Angelo dei Lombardi); Agnese Vietri (consigliera comunale, Mirabella Eclano); Annalisa Zaccaria (consigliera comunale, Sant’Angelo a Scala).

Il 15 marzo saranno dunque gli amministratori locali a scegliere la nuova composizione del Consiglio provinciale.