Festa biancoverde in provincia: l’Avellino celebra la promozione sull’Irpinia Express

L’Avellino è ufficialmente in Serie B e parte la grande festa in tutta la provincia. I Lupi salgono a bordo del treno turistico Irpinia Express per un emozionante viaggio celebrativo tra i borghi e le bellezze dell’Irpinia, portando con sé entusiasmo, passione e un’intera comunità in festa.

Domenica 18 maggio, i calciatori della U.S. Avellino, insieme allo staff tecnico e alla dirigenza, partiranno in treno dalla stazione di Avellino, toccando alcune delle località più rappresentative del territorio: Montefalcione, Taurasi, Montemarano, Montella, Lioni e, infine, Calitri.

Un tour che è molto più di un semplice spostamento: è un vero e proprio abbraccio itinerante tra squadra e tifosi, un’occasione unica per vivere e condividere un traguardo storico che segna il ritorno dell’Avellino nel calcio che conta.

Tappa particolarmente sentita sarà quella di Montefalcione, dove, a partire dalle ore 9:30, presso la stazione ferroviaria, si terrà un’accoglienza calorosa con la partecipazione dei sindaci e delle amministrazioni comunali dei paesi limitrofi, delle associazioni locali e di tutti coloro che hanno il biancoverde nel cuore.

Il viaggio dell’Irpinia Express è anche un modo per ringraziare tutti i tifosi che, stagione dopo stagione, hanno continuato a credere e a sostenere con passione la propria squadra.