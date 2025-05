Festa biancoverde a Venticano: tifosi e calciatori insieme per il ritorno in Serie B

Ieri sera Piazza Monumento ai Caduti di Venticano si è trasformata in un mare biancoverde per celebrare la storica promozione dell’US Avellino in Serie B. A organizzare l’evento il Club Venticano Biancoverde, che ha voluto regalare un momento di festa indimenticabile.

La piazza era gremita, accanto ai padroni di casa, tanti altri club biancoverdi dei paesi limitrofi hanno preso parte alla celebrazione, testimoniando un senso di appartenenza che va ben oltre i confini comunali. A rendere ancora più speciale la serata, la presenza di una delegazione ufficiale dell’US Avellino con i calciatori Palumbo, Mutanda, Guarnieri e Zuberek, accolti da cori, applausi e un calore travolgente da parte dei presenti.

Tanti i “lupi” accorsi, dai piccoli tifosi ai veterani del tifo, per stringersi attorno alla propria squadra del cuore, tra scatti, autografi e i tradizionali fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo di Venticano.

Non è mancato un momento di emozione e orgoglio con le parole del presidente del Club Venticano Biancoverde, Saverio Addonizio, che ha dichiarato: “Bisogna seguire i nostri colori sempre, in qualsiasi categoria. Sempre forza Lupi! Il calcio è anche questo: stare insieme. Abbiamo sempre seguito l’US Avellino in ogni trasferta, con passione e unità.”

Una festa sentita, autentica, che ha dimostrato ancora una volta quanto l’US Avellino sia un simbolo identitario profondo per l’Irpinia. La Serie B è finalmente realtà, e Venticano ha voluto viverla così: con il cuore, con la passione e con la speranza che il sogno biancoverde continui.