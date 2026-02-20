Ferrovia, arriva la senatrice del M5S Mariolina Castellone

Domani mattina alle ore 10, prima dell’inizio dell’incontro informativo sulla prossima consultazione referendaria previsto presso Avellino Scalo, l’Associazione Nui ra Ferrovia accoglierà presso la propria sede la vice presidente del Senato, Senatrice Mariolina Castellone. La vicepresidente farà una visita durante la quale verrà condiviso con lei la realtà e l’impegno per il Rione Ferrovia.

Protagonisti dell’incontro saranno i giovani del quartiere, che si confronteranno e dibatteranno sul tema dell’impegno politico e del rispetto per le istituzioni, sottolineando così l’importanza della partecipazione civica e della crescita consapevole.