Cure palliative per il piccolo Domenico, Taurano si prepara all’abbraccio a Patrizia e Antonio

TAURANO- “Non è eutanasia, ma una procedura che serve a evitare l’accanimento terapeutico, perché purtroppo non ci sono speranze”. Le parole del legale della mamma del piccolo Domenico , Francesco Petruzzi in diretta tv alla trasmissione “Dritto e Rovescio” a fianco di Patrizia Mercolino hanno raggelato l’Italia. Da questa mattina sarà avviata una procedura specifica di cure palliative pediatriche, che servono in casi come quello del bimbo di due anni da dicembre in Terapia Intensiva, a a garantire la migliore qualità di vita possibile, offrendo sollievo dai sintomi e supporto totale al minore e alla sua famiglia. Intanto la comunita’ di Taurano si prepara ad un abbraccio corale a Patrizia e Antonio, che questi sviluppi drammatici rendono ancora più doloroso. La speranza in un miracolo ormai sembra svanita. Per questo il Comune di Taurano ha lanciato un appello affinché tutti sabato pomeriggio possano partecipare a questo abbraccio ai due genitori che hanno commosso tutta Italia e nello stesso tempo con il loro comportamento e la loro forza sono diventati un simbolo per tutti. Il sindaco di Taurano Michele Buonfiglio e tutta l’amministrazione comunale hanno rinnovato l’invito a quello che sarà l’abbraccio corale della comunità ai due genitori: “Facendoci interpreti del sentimento di vicinanza e di conforto che tutto il Paese esprime nei confronti di Antonio e Patrizia nel difficile momento che stanno affrontando, vogliamo ricordare a tutta la nostra comunità che Il piccolo Domenico è TAURANESE, benché la famiglia da tempo non vive più nel nostro comune.Per questo facciamo appello a tutta la cittadinanza di Taurano in primis e del Vallo di Lauro, a tutte le associazioni, a tutte le istituzioni laiche ed ecclesiastiche per dar vita ad un fiaccolata il giorno 21 febbraio alle ore 18:00 per stringerci tutti quanti insieme in preghiera”.