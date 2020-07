Provincia Felix Dies Montaperto-Montemiletto: una giornata di cammini tra natura e storia 21 Luglio 2020

Il percorso “FELIX DIES – MONTAPERTO-MONTEMILETTO” unisce la bellezza del turismo lento, con i suoi

cammini nella natura ed all’aria aperta e lo spettacolo dell’escursionismo storico architettonico dei borghi di

Montaperto e Montemiletto. Il tutto in una cornice di enorme accoglienza e conoscenza con degustazioni,

spiegazioni e visioni dei prodotti tipici del territorio grazie alla partnership con le aziende locali. L’itinerario

abbraccia non solo le bellezze architettoniche, storiche degli stessi borghi ma letteralmente immerge il

visitatore nella natura, tra coltivazioni ed ambiente incontaminato.

Nello specifico, domenica 2 agosto, dopo essere stati accolti in piazza Regina Elena in Montaperto si prosegue verso la Chiesa del

S.S. Rosario di Montaperto dove ci sarà una breve descrizione storica – architettonica della stessa, da parte

degli accompagnatori turistici della Pro Loco. Si prosegue per vico S. Antonio, osservando così la bellezza dello

stesso borgo, fino a via Piana. Lasciando così il borgo si prosegue per contrada Scarano per imboccare, dopo

circa 1 km, il percorso sterrato. Il Cammino sterrato sul tratturo percorrerà fino alla prima sosta circa 2 km,

facendoci osservare coltivazioni vinicole, di ortaggi, noccioleti, castagneti e spazi incontaminati. La prima sosta

sarà presso il “muliniello”, con breve descrizione degli utilizzi nel tempo della stessa. SI prosegue per il

percorso per circa altri 2 km, fiancheggiando le piccole cascate, fino ad arrivare al vigneto della “Masseria Della

Porta” dove ci sarà una passeggiata e degustazione emozionale in vigna, con lo scopo di far comprendere

possibilità conoscitive che mettano l’uomo in relazione empatica con la terra, cercando al tempo stesso di

trasmettere l’anima e lo spirito di un’impresa di autenticità e rispetto…(vini in degustazione Irpinia Aglianico

DOP 2017 e Taurasi DOCG 2015) . A proseguire si riprenderà via Scarano per risalire a Montaperto, presso

“l’Oasi della Carità”, zona pic nic e ristoro della Parrocchia del S.S. Rosario di Montemiletto. Qui colazione a

sacco e ove richiesta colazione contadina a cura della Pro Loco Mons Militum, con momento musicale e di

compagnia a cura de “La Bottega delle Arti”.

Nel pomeriggio, a seguito di spostamento con mezzi propri, l’appuntamento sarà in Piazza IV Novembre, dove

con gli accompagnatori della Pro Loco Mons Militum inizierà il percorso nel borgo di Montemiletto. Si inizierà

salendo verso l’antico maniero della Leonessa, ammirandolo ed ascoltando gli avvenimenti più importanti che

lo hanno visto protagonista. Si percorrerà poi via Regina Margherita, ammirando a destra e sinistra,

passeggiando, i vicoli del borgo, le Rue. Tappa poi nell’atrio di Palazzo Fusco, palazzo gentilizio, che farà da

anteprima alla visita alla Chiesa di S. Maria Assunta, 1500, ed all’annesso Campanile (vecchio torrione di guardia).

Proseguendo per il borgo osserveremo la Chiesa di S. Pietro per arrivare, sempre percorrendo le Rue di nuovo a

Piazza Umberto I. Si scenderà poi verso Piazza IV Novembre per osservare il palazzo Fierimonte ove troveremo

la cooperativa Carmasius che procederà alla Degustazione narrata di prodotti rappresentativi dell’eccellenza

gastronomica Irpina comprende: pecorino Carmasciano, pecorino Bagnolese, miele biologico, olio Ravece Bio

D.O.P. su pane casereccio (consigliata).

Saluti in Piazza IV Novembre.

PERCORSO IN SINTESI

Ore 9.00: benvenuto ed iscrizione – piazza Regina Elena Montaperto;

Ore 9.30: Partenza del Cammino con tappa Chiesa S.S. Rosario;

Ore 10.30: sosta presso fontana “Muliniello” con descrizione degli usi nella storia della stessa;

Ore 11.30: sosta in vigneto “Cantina Della Porta” con spiegazione ed eventuale degustazione (facoltativa al

costo di 5/8€);

Ore 13.00: Pranzo presso “Oasi della Carita” con accompagnamento musicale a cura de” La Bottega delle Arti”;

Ore 16.00: appuntamento presso Piazza IV Novembre per partenza tour nel borgo di Montemiletto;

Ore 17.00: Tappa presso Castello della Leonessa;

Ore 17.30: Borgo, con visita a Palazzo Fusco, Chiesa di S. Maria, passaggio per le Rue, Visita Palazzo Fierimonte

(con degustazione facoltativa al costo di 5 €), visita Chiesa di S. Anna e Convento dei Domenicani.

Ore 18.00: Saluti

PUNTI DI INTERESSE ARCHITETTONICO – STORICO

Chiesa S.S. Rosario

Chiesa S. Audeno

Borgo di Montaperto

Muliniello (Fontana)

Porta della Terra

Castello Della Leonessa

Palazzo Fusco

Cappella S. Antonio Abate

Chiesa S. Maria e annesso campanile

Chiesa S. Pietro

Palazzo Fierimonte

Palazzo Paladino

Chiesa S. Anna

Convento dei Domenicani

Rue

COLLABORAZIONI

Pro Loco Mons Militum: Accompagnamento e visite guidate

Ludovico Manganiello: Accompagnatore percorso

Comune di Montemiletto

Parrocchia S.S. Rosario

Parrocchia Santa Maria in Sant’Anna

La bottega delle Arti: momento musicale

Cantina “Della Porta”: Spiegazione e degustazione

Pubblica Assistenza “Italo Capobianco”: Supporto sanitario durante il percorso

Centro Antonio Gubitosa

Cooperativa Carmasius

CONSIGLI UTILI

Si consiglia di indossare indumenti comodi e scarpe comode, portare con se acqua, mascherina ed igienizzante

mani. Inoltre si consiglia un telo per sedersi.

DETTAGLI TECNICI

Percorso sterrato ambientale: percorso ad anello di tipo escursionistico di 4 km circa

Tempo percorso ambientale: 3 ore circa

Dislivello massimo: 500 mt

INFO E COSTI

Obbligo di prenotazione e di autocertificazione Covid19

Percorso e visite: GRATUITO

Degustazione enologica:5/8 €

Pranzo Contadino (Sacchetto con 2 panini con pane casareccio e salumi tipici più acqua): 5 €

Degustazione formaggi irpini: 5 €

INFORMAZIONI TURISTICHE:

Pro Loco Mons Militum

Via P. Rossi – Montemiletto

3511033279 – 3807920455 – 3337932226 – prolocomontemiletto@gmail.com