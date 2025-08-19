Felice Pennacchio presenta “10 e 1 Storie Brevi” al Circolo della Stampa

Lunedì 25 agosto 2025, alle ore 18.00, il Circolo della Stampa di Avellino (Corso Vittorio Emanuele, 6) ospiterà la presentazione del nuovo libro di Felice Pennacchio, “10 e 1 Storie Brevi” (Delta 3 Edizioni).

A dialogare con l’autore ci saranno Gianni Colucci, Direttore della redazione di Avellino de Il Mattino, e Michele Miscia, scrittore.

L’incontro sarà un momento di riflessione e confronto, un’occasione per il pubblico di avvicinarsi non solo all’opera, ma anche alla visione letteraria e umana dell’autore.

L’opera raccoglie racconti che intrecciano frammenti di vita, emozioni, ricordi e suggestioni capaci di restituire uno spaccato autentico della quotidianità. “Sono storie dell’Irpinia d’Oriente – spiega l’autore – di personaggi a cui mi sono ispirato, che sono vissuti nel periodo degli anni ’50, ’60, ’70. Narrativa che tende verso la saggistica con riferimenti storici, che dà uno squarcio anche antropologico di quelle zone, di personaggi che seppur siano state persone umili, persone che non hanno avuto grandi successi nella vita, che hanno solo lavorato, si sono soltanto dedicati a quello per cui hanno vissuto, tanto più ho voluto ergere a protagonisti, dimostrando che per essi esiste anche una immortalità come i miti, come nella mitologia greca”