Bari, aggressione ai tifosi dell’Avellino: scattano cinque daspo

Cinque tifosi dell’ASD Ideale Bari sono stati raggiunti da altrettanti provvedimenti di Daspo emessi dal Questore di Bari, a seguito degli scontri avvenuti il 12 novembre 2023 nell’area di servizio autostradale Murgia Ovest.

In quella occasione, un gruppo di sostenitori della squadra barese, di rientro dalla trasferta di San Severo, aveva assalito alcuni supporter avellinesi fermi per una sosta, agendo con il volto coperto e armati di mazze e spranghe. Le vittime furono circondate e aggredite, subendo anche il furto di sciarpe, felpe e zaini.

Le indagini, condotte dalla Digos e dalla Polizia Stradale di Bari, si sono avvalse anche delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito di risalire all’identità degli aggressori.

I cinque tifosi individuati, tutti residenti a Bari e Triggiano, e di età compresa tra i 37 e i 48 anni, hanno ricevuto il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, con misure che variano dai 3 ai 7 anni.