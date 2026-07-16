Federazione delle Associazioni della Campania negli USA, la Presidente in visita in Irpinia

La Campania si prepara ad accogliere la Delegazione della Federazione delle Associazioni Campane negli Stati Uniti, guidata dalla neoeletta Presidente Marialena Marzullo e dal tesoriere Raffaele Marzullo.

La visita rappresenta un momento di rafforzamento dei rapporti tra la terra d’origine e le comunità campane oltreoceano con l’obiettivo di consolidare un ponte costruito su valori condivisi, identità, cultura, fede, tradizioni e collaborazioni istituzionali.

Nel corso della missione, la delegazione sarà impegnata in una serie di incontri con rappresentanti delle istituzioni civili e religiose, amministratori locali e realtà simbolo del patrimonio storico e culturale della Campania.

La visita prenderà il via lunedì 20 luglio alle ore 11.00 con l’incontro, presso la Provincia di Avellino, con il Presidente Fausto Picone, insieme ai consiglieri provinciali Marino Sarno, delegato al Turismo delle Radici e Franco Di Cecilia.

Tra le autorità presenti è prevista anche la partecipazione del Sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri.

Alle ore 12.00 la delegazione sarà accolta presso la Cattedrale di Avellino dal Vescovo, insieme al Vicario Don Pasquale Iannuzzo e a Don Marcello Cannavale. All’incontro farà seguito una visita alla Cattedrale e alla suggestiva cripta.

Alle ore 13.00 è previsto il saluto istituzionale, presso il Comune di Avellino, del Sindaco Nello Pizza. Contestualmente la Delegazione incontrerà l’Assessore alla Cultura e al Turismo Luca Cipriano.

Nel pomeriggio, alle ore 14.30, la Delegazione raggiungerà Mercogliano per l’incontro con il Sindaco Vittorio D’Alessio e la successiva visita al Santuario di Montevergine, raggiungendo il complesso monastico con la funicolare.

Nel pomeriggio di martedì 21 luglio, invece, la delegazione farà tappa a Montoro per l’incontro con il sindaco Salvatore Carratù. Presso la sala consiliare del Comune si terrà anche un incontro con la stampa per illustrare il bilancio della due giorni istituzionale.

Seguirà una visita con una rappresentanza della parrocchia di Montoro, recentemente interessata dalla visita di Papa Leone ed infine una degustazione della celebre Cipolla Ramata di Montoro, una delle eccellenze agroalimentari del territorio.

La missione istituzionale si concluderà mercoledì, in Alta Irpinia, con l’incontro a Sant’Angelo dei Lombardi con il Sindaco Rosanna Repole. A seguire è prevista la visita all’Abbazia del Goleto, uno dei luoghi più significativi del patrimonio storico, artistico e religioso dell’Irpinia.

La tre giorni della Federazione delle Associazioni Campane negli USA rappresenta partirà dall’Irpinia, terra di origine della Presidente Marzullo, la cui famiglia si mosse partendo da Aquilonia verso Montclair, N.Y, New Jersey, 60 anni fa.

Lo scopo di questo percorso di incontri importanti è promuovere il dialogo, la valorizzazione delle radici, la cooperazione culturale e la costruzione di nuove opportunità di collaborazione tra le istituzioni italiane e la vasta comunità dei campani d’America per un ritorno benevolo sia per l’Irpinia e la Campania sia per le comunità di italiani negli Stati Uniti.