Aiello, al via i lavori alla rete di videosorveglianza. Il Sindaco: “Maggiore tutela della comunità”

Grazie al finanziamento ottenuto, l’Amministrazione comunale di Aiello ha avviato i lavori di ampliamento della rete di videosorveglianza, con l’installazione di nuove telecamere e lettori automatici di targhe di ultima generazione.

Le nuove tecnologie consentiranno di rafforzare il controllo del territorio, supportando le Forze dell’Ordine nelle attività di prevenzione e contrasto della criminalità attraverso strumenti avanzati di monitoraggio e analisi dei transiti veicolari.

“L’intervento – spiega il sindaco – conferma il costante impegno dell’Amministrazione nel potenziare i sistemi di sicurezza urbana, con l’obiettivo di garantire una maggiore tutela della comunità e una presenza sempre più efficace sul territorio”.