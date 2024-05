Fausto Picone presenta la lista “Insieme per Candida”

Il sindaco uscente il dott. Fausto Picone presenta la nuova squadra. “Questa lista – spiega Picone – riflette il nostro impegno per un’Amministrazione competente e attenta alle esigenze dei cittadini. Insieme, continueremo a lavorare per migliorare la qualità della vita nel nostro comune, promuovendo iniziative che valorizzino il territorio e rispondano ai bisogni della comunità. La diversità di competenze e l’entusiasmo dei candidati saranno determinanti per affrontare le sfide future.”

Ecco i candidati:

Brogna Flaminio

Caputo Romeo

Contrada Mariantonietta

Iantosca Gian Marco

Langella Iolanda

Mastroberardino Luigi

Pascucci Rita

Polcaro Chiara

Vega Alfonso

Vega Domenico