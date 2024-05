Avellino, Polizia di Stato: attività di prevenzione della divisione anticrimine

Nell’ambito delle strategie di prevenzione ai fenomeni di criminalità comune e predatori, nonché di contrasto alla violenza contro le donne, nell’ultimo bimestre, il Questore della provincia di Avellino ha adottato 19 provvedimenti di ammonimento ai sensi dell’art 3 del d.l. 93/2013 (violenza domestica), nr. 3 ammonimenti ai sensi dell’art 8 d.l. 11/2009 (atti persecutori), 24 provvedimenti di avviso orale e 44 di allontanamento con Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di soggetti con a carico pregiudizi penali e di polizia.

Inoltre, allo scopo di infrenare fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive sono stati adottati provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi nei confronti di:

– 5 tifosi che, in data 21 ottobre 2023, al termine dell’incontro di calcio valevole per il campionato di 1^ categoria Regionale “ADS Sporting Venticano – Ariano Irpino”, disputatosi presso lo stadio comunale di Venticano (AV), si sono resi responsabili di violenza privata aggravata nei confronti di tifosi della squadra locale;

– 8 tifosi (5 del Marigliano e 3 del Quindici) che, nel corso all’incontro di calcio a 5 “Marigliano vs ASD Always Quindici” valevole per il campionato Dilettantistico serie “C2”, disputatosi in Marzano di Nola (AV) presso il campo sportivo “Elisa Muto”, si sono resi responsabili di rissa aggravata e danneggiamento in concorso;

-2 tifosi che, in data 2 dicembre 2023, nel corso dell’incontro di calcio “Virtus Avellino Santo Stefano 2013 – Sant’Antonio Abate”, valevole per il campionato Eccellenza, girone B, disputatosi presso lo stadio comunale “Renzulli” di San Michele di Serino (AV), scavalcando la rete di recinzione si portavano all’interno del settore della tifoseria locale. Nella circostanza, l’arbitro sospendeva la gara.

Allo scopo di contrastare i fenomeni di violenza nei pressi di locali pubblici, sono stati altresì adottati provvedimenti di divieto di accesso, ai sensi dell’art. 13 bis del D. L. nr. 113/2018, nei confronti di:

-3 giovani che, in data 26 dicembre 2023, in Contrada (AV), si sono resi autori di aggressione all’interno e all’esterno di un locale aperto al pubblico;

-1 giovane che, in Castelfranci (AV), si è reso autore di aggressione all’interno e poi proseguita all’esterno di un esercizio pubblico.

Al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti è stato emesso provvedimento di divieto di accesso ai locali pubblici (art. 13 del D. L. nr. 113/2018) nei confronti di:

-1 giovane che il 5 marzo 2024, in questo capoluogo, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente nei pressi di un esercizio pubblico e pertanto denunciato all’A.G. da personale della squadra Mobile.