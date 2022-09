Famiglia De Mita: “Elettori non devono essere confusi da identificazioni assurde consigliate dal Pd”

“La famiglia De Mita e tutti i proseliti del Presidente Ciriaco De Mita leggono con sorpresa ed enorme perplessità che il Partito Popolare demitiano debba portare i propri voti al Partito Democratico”. È quanto si legge in un comunicato pubblicato dalla famiglia sul profilo Facebook del compianto sindaco di Nusco.

“Conosciamo tutti il pensiero politico di Ciriaco De Mita e riteniamo che i cittadini di Avellino e provincia possano scegliere in proprio il partito da votare. Sono liberi e certamente non devono essere confusi da identificazioni assurde consigliate, per proprio interesse, da alcuni rappresentanti del Partito Democratico”.

La famiglia De Mita