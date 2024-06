Elezioni Europee, i risultati in Irpinia (IN AGGIORNAMENTO):

I più votati sono stati i due candidati irpini di Fratelli d’Italia. Ines Fruncillo incassa 33.747 preferenze, mentre Nicola D’Ambrosio arriva a 30.247. Angelo Antonio D’Agostino, in quota Forza Italia, si ferma a 24.494. Francesco Todisco del Pd ne conta invece 19.390 preferenze. Maura Sarno per il Movimento 5 Stelle timbra 15.513 preferenze.

Ancora Alfonso Maria Gallo di PiùEuropa, partito inserito nella lista Stati Uniti d’Europa, arriva a 5.886 scelte. Marica Grande (Lega) 5.513. Alessandra Mariano (Alleanza Verdi-Sinistra) 5.378. Infine Paola Fanfarillo Manganiello in corsa con Azione di Calenda che incassa 4.931 scelte.

Tutti erano inseriti nel maxi-listino che comprende l’Italia Meridionale al netto delle isole. Nella circoscrizione il partito più votato è stato il Pd (24,38%), tallonato da Fratelli d’Italia (23,60%). Più staccati il Movimento 5 Stelle (16,79%) e Forza Italia (10,74%). Gli azzurri superano la Lega che non va oltre il 6,85%.

In Irpinia i dem si confermano i più votati: 23,03%. Segue sempre Fratelli d’Italia al 19,39%. Movimento 5 Stelle al 16,25%, mentre Forza Italia raggiunge il 14,71%. Ottimo il risultato della lista Stati Uniti d’Europa, trainata in Irpinia soprattutto da Italia Viva. Nonostante il quasi 9% a livello locale non riesce però a superare il quorum nazionale.

Ad Avellino, che attende l’inizio dello scrutinio per le amministrative, il Pd arriva al 26,22%. Fratelli d’Italia non supera il 18%, mentre Forza Italia (16,89%) supera i 5 Stelle (15,33%).