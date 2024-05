Europee, Alfonso Maria Gallo candidato nella lista “Stati Uniti d’Europa”

“Cari amici, Mi candido alle prossime elezioni europee con la lista “Stati Uniti d’Europa”, e voglio condividere con voi il perché. Queste non sono solo elezioni, ma un bivio cruciale per il nostro futuro in Europa”. Lo annuncia Alfonso Maria Gallo, membro della segretaria nazionale di Più Europa.

“Oggi, più che mai, ci troviamo di fronte a scelte decisive. Alcuni propongono di “tornare indietro”, come se la soluzione ai nostri problemi fosse nel disgregare ciò che con fatica abbiamo costruito insieme. Ma io credo fermamente che la risposta sia in una direzione completamente opposta.

L’Unione Europea di oggi mostra le sue criticità: il diritto di veto che paralizza, l’unanimità che ritarda le decisioni cruciali, l’assenza di politiche fiscali, estere e sanitarie comuni che ci impediscono di affrontare collettivamente le grandi sfide come il cambiamento climatico, le crisi economiche e le emergenze geopolitiche.

Andare Avanti, Non Indietro. In un’epoca segnata da rapidi cambiamenti tecnologici, dove l’AI e le biotecnologie stanno ridefinendo i confini del possibile, l’Europa non può permettersi di fare passi indietro.

A chi propina soluzioni del passato ai problemi di oggi, rispondo che dobbiamo guardare avanti, sfruttando queste innovazioni per costruire un domani più prospero e sostenibile.

Il mio impegno è per un’Europa più unita, più forte e più equa, dove insieme possiamo superare le difficoltà che nessun paese può affrontare da solo. Voglio lavorare per un’Europa federale che sia effettivamente capace di rispondere prontamente ed efficacemente alle esigenze di tutti i suoi cittadini.

Queste elezioni sono la nostra opportunità per scegliere il futuro che desideriamo. Non lasciamoci intimorire dai richiami del passato, ma guardiamo con coraggio alla strada che possiamo costruire insieme!

Verso un Futuro Innovativo e Unito. Ogni voto, ogni voce, ogni scelta può influenzare la direzione verso un futuro più sostenibile. È l’opportunità più grande di reimmaginare la nostra Europa, tutto il nostro sistema produttivo e le potenzialità personali e collettive di ogni cittadino europeo.

Mi candido per portare avanti questa visione di progresso e collaborazione. Se credete in un’Europa che innova e unisce, unitevi a me. Insieme, possiamo trasformare le sfide in opportunità!” conclude Gallo.