Benevento-San Nicola Manfredi: prevenzione reati in occasione del 1° maggio

a Benevento, di denunciare un 21enne locale per il reato di ricettazione di un’auto, risultata rubata pochi giorni prima in un altro Comune e subito rintracciata da una pattuglia impegnata a perlustrare le attività commerciali del capoluogo. Il giovane veniva individuato ed intercettato dai militari della Compagnia a bordo della predetta vettura all’interno di un parcheggio antistante un esercizio commerciale. L’auto veniva successivamente restituita al legittimo proprietario;

a Benevento, nell’ambito dei controlli sulla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree del capoluogo maggiormente frequentate dalla movida, un 30enne del capoluogo veniva fermato e perquisito considerato il suo atteggiamento sospetto. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile rinvenivano all’interno della sua autovettura, occultati in una spazzola per capelli, due involucri contenenti complessivamente 0.6 gr. di crack e 0,6 gr. di cocaina, che venivano posti sotto sequestro. L’uomo veniva segnalato alla Prefettura di Benevento per uso personale di sostanze stupefacenti;