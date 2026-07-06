European Universities Games 2026: Avellino si prepara a ospitare i giochi universitari europei

Tutto pronto per l’ottava edizione degli European Universities Games EUG SALERNO 2026. Il più grande evento multisportivo universitario d’Europa, promosso da EUSA (European University Sports Association) e organizzato dal Comitato promotore composto da Università degli Studi di Salerno, CUS Salerno e ADISURC, con il sostegno di FederCUSI e Regione Campania.

La manifestazione si terrà negli spazi sportivi dei campus universitari di Fisciano e Baronissi e dei 13 comuni dei territori delle province di Salerno e Avellino, dal 18 luglio al 1° agosto 2026. Saranno circa 4.500 le presenze tra studenti-atleti e staff, per un totale di 400 squadre, provenienti da quasi 200 università di 32 Paesi europei.

Fulcro della manifestazione, che per la prima volta si svolgerà in Italia, l’Università di Salerno, ma un ruolo da protagonista sarà ricoperto anche dalla città di Avellino, che ospiterà sul proprio territorio gare, cerimonie ed eventi.

Nella giornata di lunedì 6 luglio, a partire dalle ore 10.30, si terrà – presso il Palazzetto dello Sport “Giacomo Del Mauro” – una conferenza stampa nel corso della quale saranno illustrati tutti i dettagli dell’appuntamento, con un focus sulle attività che avranno luogo nel capoluogo irpino.

Partecipano il sindaco di Avellino, avv. Nello Pizza; il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, prof. Virgilio D’Antonio; il Direttore Generale dell’Università degli Studi di Salerno, ing. Gianluca Basile; il presidente del CUS Salerno, avv. Lorenzo Lentini. Coordina i lavori la responsabile Gestione del Patrimonio e Sport del Comune di Avellino, arch. Alfonsina Cornacchia. Saranno presenti: l’assessore allo Sport, Luca Cipriano, l’assessore al Patrimonio, Ettore Iacovacci, e l’assessore alla Gestione e Valorizzazione delle Strutture Sportive, Giuseppe Giacobbe.