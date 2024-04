Eurolawyers: anche un po’ d’Irpinia nell’Italia che ha conquistato il titolo

C’è anche un po’ di Irpinia nella vittoria degli Eurolawyers 2024, il campionato europeo di avvocati e notai, che si è chiuso a Palma de Mallorca qualche giorno fa con la vittoria dell’Italia, nello specifico della squadra dell’Asd Palermo Forense, che battendo per 2 a 0 l’Ungheria è salita sul tetto d’Europa.

Nella formazione che ha vinto la finale, dopo aver sconfitto in semifinale per uno a zero Israele, c’è anche l’avvocato Alessandro Monda, classe 85, che è originario del nolano, ma è iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati dipendenti da enti pubblici del Consiglio dell’Ordine di Avellino.

Monda aveva già partecipato, nove anni fa, al suo esordio nei campionati tra avvocati, nelle fila dell’Avellino al Campionato Nazionale Forense perso nella finale con il Lecce.

Nelle gare che hanno portato alla vittoria della finale l’Italia, Monda ha segnato anche due goal nelle qualificazioni del girone, sia contro la Repubblica Ceca che contro la Spagna. Una vittoria che, sebbene il professionista non sia irpino doc, porta anche un po’ della nostra provincia ad esultare per il titolo conquistato.