Benevento, Aorn San Pio: Open Week Salute Donna

In Prima linea per le Donne: l’AORN SAN PIO di Benevento e la Fondazione ONDA Bollini Rosa insieme per un Open week dedicato alla prevenzione. Un’iniziativa nata per celebrare la IX Giornata Nazionale dedicata alla Salute della Donna, che ricorre il 22 aprile. Sarà possibile, dunque, effettuare visite gratuite dal 18 al 24 aprile presso gli ambulatori dell’ Azienda Ospedaliera San Pio. Nel corso dell’Open Week saranno offerte visite specialistiche gratuite.

Giovedì 18 aprile visite ambulatoriali di Oncologia dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso l’ambulatorio medico ubicato al secondo piano del Padiglione” Santa Teresa”.

Giovedì 18 aprile visite ambulatoriali di Ginecologia dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’ambulatorio medico ubicato al secondo piano del Padiglione San Pio

Giovedì 18 aprile visite ambulatoriali di Diabetologia dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’ambulatorio medico ubicato al primo piano del Padiglione Rummo

Venerdì 19 aprile visite ambulatoriali di Dermatologia dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ubicato al primo piano del Padiglione Rummo

Venerdì 19 aprile visite ambulatoriali di Pneumologia dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’ambulatorio medico ubicato al primo piano del Padiglione Santa Teresa

Sabato 20 aprile consulenze mediche presso il centro di Procreazione Medicalmente Assistita dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ubicato al quarto piano del Padiglione San Pio

Lunedì 22 aprile visite ambulatoriali di Reumatologia dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’ambulatorio medico ubicato al primo piano del Padiglione Santa Teresa

Martedì 23 aprile visite ambulatoriali di Gastroenterologia dalle ore 8.00 alle ore 11.00 presso l’ambulatorio medico ubicato al primo piano del Padiglione Santa Teresa

Mercoledì 24 aprile visite ambulatoriali di Gastroenterologia dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso l’ambulatorio medico ubicato al primo piano del Padiglione Rummo

Sara’ possibile prenotare venerdì 12 aprile fino a mercoledì 17 aprile, esclusi sabato e domenica, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

“L’Open Week dedicato alla prevenzione e alla salute delle Donne è un’iniziativa che intende avvicinare le donne a controlli medici sempre più frequenti. La prevenzione assume un ruolo chiave, garantendo un percorso completo e gratuito di assistenza ,partendo dall’effettuazione del test di screening, fino agli eventuali approfondimenti e , se necessario, ai successivi trattamenti di cura e follow – up. Sono convinta che questo genere di iniziativa, rappresenta un momento di ascolto, di supporto alle donne, nonché un ‘opportunità , per la nostra Azienda Ospedaliera di fare prevenzione e comprendere i bisogni dell’utenza e del territorio. – afferma il Direttore Generale dell’AORN San Pio Maria Morgante.