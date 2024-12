Estorsioni, ad Avellino negli ultimi dieci anni denunce aumentano del 3,4%

AVELLINO- Cinquantanove denunce nel 2013 e 61 denunce nel 2023. Una differenza di due denunce in più rispetto al confronto che la Cgia di Mestre ha elaborato tra il 2013 e il 2023 su tutte le province italiane. Per l’Irpinia un novantaseiesimo posto, che però non può essere letto in chiave totalmente positiva. In effetti non è escluso che ci sia anche chi non denuncia affatto, principalmente per timore. O si può leggere anche come un cambiamento del core business della criminalita’ organizzata, che non ricorre più alle pratiche estorsive e si concentra prevalentemente su altri settori criminali ben più redditizi, come può essere il mercato degli stupefacenti. Il dato nazionale nel confronto tra i dieci anni precedenti e quelli attuali e’ di 11384 denunce nel 2023 rispetto a quelle del 2013 che erano 6884, con un aumento di circa 4552 denunce e del 66%. Uno dei dati che risaltano nella classifica delle province per numero di denunce riguarda in Campania quella di Benevento. Nel 2023 le denunce per estorsione sono state 53 rispetto alle 14 del 2013. Si tratta di 39 denunce in più e di una percentuale del 278%.