Estorsione, videochiamata con minaccia: preleva i soldi o ti spariamo in testa

AVELLINO- Se non gli avessero consegnato seimila e seicento euro, prelevandoli dal suo conto corrente, gli avrebbero sparato in testa. Una videochiamata di minacce, quelle rivolte da un soggetto ancora in corso di identificazione e da un cinquantottenne, indagato per estorsione. L’uomo è stato destinatario di un avviso di conclusione delle indagini preliminari, firmato dal Procuratore facente funzioni Francesco Raffaele al termine delle indagini dei Carabinieri di Avellino. La vicenda ricostruita dagli inquirenti e’ relativa alla minaccia avvenuta tra il 13 e il 14 marzo 2025, quando era giunta la videochiamata per ottenere i soldi da parte della “vittima”. Ancora in corso di identificazione l’ autore della minaccia, identificato e ora verso il processo, invece, il cinquantottenne accusato di estorsione.