Estorsione a un vicino, ventunenne condannato a cinque anni e sei mesi

MONTORO – Cinque anni e sei mesi di reclusione per un ventunenne di Montoro, difeso dagli avvocati Igino Nuzzo del foro di Santa Maria Capua Vetere e Raffaele Guariniello, e accusato di estorsione nei confronti di un anziano vicino: almeno cinque le contestazioni a suo carico, tutte riferite ad un periodo tra il 2022 e il 2023. Dopo la denuncia della vittima, che aveva anche raccontato in aula gli episodi e i contorni della vicenda, ieri la Procura di Avellino, al termine dell’istruttoria dibattimentale, ha chiesto una condanna a sei anni e sei mesi di reclusione per il giovane, attualmente detenuto. Al termine della camera di consiglio, il Tribunale collegiale di Avellino, riconoscendogli le attenuanti generiche, lo ha condannato a cinque anni e sei mesi. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro sessanta giorni. I difensori del ventunenne hanno già anticipato che, dopo il deposito delle motivazioni, il verdetto sarà impugnato. Il ventunenne, infatti, non ha mai negato di aver ricevuto soldi dall’anziano, ma ha escluso di aver usato violenza nei suoi confronti.