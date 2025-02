Asino abbandonato in strada, scatta la denuncia di LNDC Animal Protection

LNDC Animal Protection ha denunciato il recente episodio del presunto abbandono di un asino nel territorio di Avellino. L’animale sarebbe stato ritrovato in stato di evidente sofferenza dopo essere stato lasciato per strada senza alcuna cura o assistenza. Un atto di inaccettabile crudeltà dei confronti di un essere senziente, commesso da un uomo che sembrerebbe non essere nuovo a gesti di questo genere. LNDC Animal Protection ha chiesto verifiche sulle condizioni degli altri animali detenuti da questa persona.

L’abbandono di animali è un fenomeno purtroppo ancora diffuso nel nostro Paese, nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione e le sanzioni previste dalla legge. Secondo l’articolo 727 del Codice Penale, chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

LNDC Animal Protection ha prontamente denunciato quanto accaduto alle autorità competenti, affinché l’autore di questo gesto venga punito. L’uomo sarebbe stato identificato grazie a un video girato da lui stesso, in cui porta in giro per il centro abitato l’asino insieme a un cane prima di abbandonarlo al suo destino.

“L’abbandono di un animale è un atto di estrema crudeltà e irresponsabilità.” – dichiara Piera Rosati, Presidente LNDC Animal Protection – “Non possiamo tollerare che esseri viventi vengano trattati come oggetti da disfarsene quando non sono più ritenuti utili o convenienti. Il fatto che quest’uomo, come sembra, abbia delle precedenti denunce simili è la dimostrazione che le leggi attuali purtroppo non sono abbastanza efficaci nel reprimere e prevenire questo tipo di reati. È assolutamente urgente e necessario che la proposta di legge presentata dall’Intergruppo per i diritti animali per l’inasprimento delle pene venga ripresa e approvata la più presto, non può più stare chiusa in un cassetto “.

LNDC Animal Protection invita, inoltre, tutti i cittadini a segnalare immediatamente alle forze dell’ordine qualsiasi caso di abbandono o maltrattamento animale di cui vengano a conoscenza. Solo attraverso la collaborazione attiva tra cittadini, associazioni e istituzioni è possibile contrastare efficacemente questi fenomeni e garantire una vita dignitosa agli animali.

L’associazione ricorda anche l’importanza della prevenzione attraverso l’informazione e l’educazione. Adottare un animale comporta una responsabilità che dura per tutta la vita dell’animale stesso. Prima di prendere una decisione così importante, è essenziale essere consapevoli degli impegni e delle cure necessarie a garantirne il benessere.

LNDC Animal Protection continuerà a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sul caso dell’asino abbandonato ad Avellino, auspicando che giustizia venga fatta al più presto.