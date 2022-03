Estorsione, rapina e non solo: arrestato ad Avellino 55enne di Napoli

È stato tratto in arresto dalle Volanti della Questura di Avellino un 55enne residente a Napoli in esecuzione di ordine di carcerazione emesso in data odierna dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, per l’espiazione della pena residua di anni 7, mesi 6 e giorni 21 di reclusione.

Il 55enne con sentenza passata in giudicato è stato riconosciuto colpevole dei reati di estorsione, rapina, sequestro di persona, lesioni aggravate e minaccia, reati commessi a Napoli tra il 2011 e il 2012.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale A. Graziano di Avellino.