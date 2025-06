Estate in Irpinia: 118 borghi da riscoprire tra eventi e tradizioni

In un’epoca in cui si viaggia sempre più lontano alla ricerca di bellezza, spesso dimentichiamo che il vero tesoro è proprio sotto i nostri occhi. L’Irpinia, con i suoi 118 comuni, è una terra tutta da vivere e da riscoprire, soprattutto in estate, quando si ha un po’ di tempo in più da dedicare a se stessi, alla famiglia e alla scoperta del nostro straordinario territorio.

Borghi arroccati sulle colline, stradine in pietra, castelli medievali, fontane antiche, paesaggi mozzafiato: è questa la cornice che l’Irpinia offre a chi decide di esplorarla con calma e curiosità. Ogni paese ha una storia da raccontare, una specialità da gustare, un angolo nascosto da ammirare. E non ce n’è uno uguale all’altro.

Dal fascino di Nusco, alla poesia di Calitri con le sue case colorate, passando per la spiritualità di Montevergine, la cultura di Gesualdo e la tradizione di Montemarano, fino a luoghi come Sant’Angelo dei Lombardi, con il suo centro storico ricco di arte e cultura, oppure Cairano, piccolo scrigno di storia e natura, senza dimenticare Bisaccia e il suo borgo suggestivo. Anche Summonte, con i suoi vicoli stretti e le mura antiche, Lioni, e i suggestivi borghi di Cassano Irpino, Monteverde, Rocca San Felice e Montella, che insieme ai restanti comuni aggiungono un tassello prezioso al mosaico irpino.

E l’estate è il momento migliore per farlo. Le giornate più lunghe, le ferie che si avvicinano, il bisogno di rallentare: tutto invita a concedersi una gita, anche solo per un giorno, tra le meraviglie della verde irpinia.

Ad animare le serate estive ci pensa poi un calendario fitto di eventi: sagre gastronomiche, concerti, mostre, rievocazioni storiche e manifestazioni culturali che trasformano ogni borgo in un palcoscenico a cielo aperto. Occasioni perfette per incontrarsi, vivere le piazze, scoprire tradizioni e gustare le eccellenze locali.

Non serve andare lontano per vivere qualcosa di autentico. Basta salire in auto, imboccare una strada interna e lasciarsi guidare dalla curiosità. In un’ora si può cambiare panorama, sapore, storia. L’Irpinia è lì che aspetta, con i suoi borghi pronti ad accogliere viaggiatori, turisti, ma anche gli stessi irpini che vogliono riavvicinarsi alle proprie radici.