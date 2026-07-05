Estate, dove vanno in vacanza gli irpini: dalle spiagge del Cilento alle capitali europee

Le storie di Instagram si riempiono di tramonti sul mare, aperitivi in riva alla spiaggia, passeggiate tra vicoli caratteristici e selfie in aeroporto. Basta scorrere i profili social degli irpini in questi primi giorni di luglio per cogliere le tendenze dell’estate 2026. Non è una statistica, ma una fotografia delle mete che ricorrono con maggiore frequenza nei post e nelle stories condivise online.

Il mare si conferma la destinazione preferita. Tra le località più gettonate spiccano il Cilento, con Santa Maria di Castellabate, dove proprio in queste settimane sono iniziate le riprese del nuovo film Benvenuti al Sud – Il Ritorno, la Costiera Amalfitana e la Calabria, scelte soprattutto per la loro vicinanza all’Irpinia e per la possibilità di concedersi qualche giorno di relax senza affrontare lunghi spostamenti.

Tra i più giovani, invece, cresce la voglia di estero. L’Albania resta una delle mete più condivise sui social grazie alle sue spiagge e ai costi contenuti, ma non mancano le storie pubblicate dalla Macedonia, scelta da chi preferisce itinerari meno convenzionali, e dalla sempre intramontabile Ibiza, regina dell’estate per chi è alla ricerca di mare, divertimento e vita notturna. C’è spazio anche per i viaggi di coppia: Parigi, nonostante il gran caldo, continua a essere una delle destinazioni romantiche più amate, tra passeggiate lungo la Senna, scorci della Torre Eiffel e cene nei bistrot della capitale francese.

Le immagini pubblicate online raccontano un’estate all’insegna della leggerezza, fatta di vacanze spesso più brevi ma distribuite lungo tutta la stagione. Cambiano le destinazioni, ma non la voglia di condividere emozioni, panorami e momenti di svago. Perché, se ogni viaggio ha una storia diversa, nell’estate 2026 ce n’è una che accomuna molti irpini: raccontare le proprie vacanze, una storia di Instagram alla volta.